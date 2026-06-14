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LIST OF BOOKS
1. THE ABROGATED KORAN
2. CONCISE ISLAM
3. PROJECT PHOENIX UK
4. ALLAH IS A ZIONIST
5. ISRAEL JUSTIFIED WITHIN THE KORAN
6. THE TEMPLE MOUNT GUIDE
7. THE CHILDREN OF ISRAEL
8. ISLAMIC BRITAIN TO NUKE ISRAEL
9. HAMAS CHARTERS
10. ISLAMIC BRITAIN WITH NUKES
11. HOW THE CHURCH ENABLES ISLAM
12. ENABLERS OF ISLAM: THE CHURCH
13. ENABLERS OF ISLAM: POLITICIANS AND VOTERS
14. HOW THE TORIES CAN BEAT REFORM
15. BORIS SPREADS DISINFORMATION ABOUT ISLAM
16. EXPRESSIONS OF MUSLIMNESS
17. THE PEACE QURAN
18. THE PEACE QURAN IN ARABIC
19. THE PEACE QURAN IN FRENCH
20. THE HATRED KORAN
21. DON’T BE FOOLED
22. REVOLTING FARMERS: HARBINGER OF CIVIL WAR
23. BLUEPRINT FOR THE DESTRUCTION OF ISLAM
24. DECEIT IN ISLAM
25. HELLISH 2050
26. ISLAM VERSUS HUMAN RIGHTS
27. THE IMPENDING FRENCH CIVIL WAR
28. CAN THE KORAN BE BANNED IN SCOTLAND AND INDIA?
29. THE CALCUTTA QUR’AN PETITION
30. WHY I LEFT ISLAM
31. COMMON SENSE
32. ON LIBERTY
33. ORWELL 1984
34. THE MASS PSYCHOLOGY OF FASCISM
35. THE POWER OF THE POWERLESS
36. THE 1776 REPORT
37. THE FLYING INN
38. MILESTONES
39. THE LITTLE GREEN BOOK
40. SIRAT RASOUL ALLAH
41. RELIANCE OF THE TRAVELLER
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1. THE ABROGATED KORAN
2. CONCISE ISLAM
3. PROJECT PHOENIX UK
4. ALLAH IS A ZIONIST
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